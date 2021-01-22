أرباح «ريلاينس» تقفز مع انخفاض التكاليف

المصدر: بنجالور - رويترز

ارتفعت أرباح «ريلاينس إنداستريز» 12.6 % في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2020، إذ تراجعت نفقاتها، حتى مع تسجيل المجموعة الهندية نزولاً حاداً في إيرادات النشاط الغالب على أعمالها من النفط إلى البتروكيماويات.

وقالت ريلاينس إن أرباحها المجمعة ارتفعت إلى 131.01 مليار روبية (1.79 مليار دولار) في ربع السنة المنتهي يوم 31 ديسمبر من 116.4 مليار روبية في الفترة نفسها قبل عام. وتشير بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف إلى أن متوسط توقعات المحللين كان لربح 110.09 مليارات روبية.

وانخفض إجمالي النفقات 22 %، في حين تراجع إجمالي إيرادات ريلاينس من العمليات 21 % إلى 1.24 تريليون روبية.

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