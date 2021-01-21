«ايرباص» تقلل وتيرة زيادة إنتاج «ايه 320»

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

قررت شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص تقليص خطة زيادة إنتاجها من الطائرة طراز «ايه 320» في ظل استمرار ضعف حركة السفر في العالم بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب الخطة الجديدة تعتزم الشركة زيادة إنتاجها اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي إلى 43 طائرة شهريا من طراز «ايه 320» مقابل 40 طائرة حالياً، ثم إلى 45 طائرة شهرياً في الربع الأخير من العام الحالي.

وكانت الخطة السابقة للشركة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 47 طائرة شهرياً في المتوسط من يوليو المقبل.

في المقابل، أبقت إدارة ايرباص على خطة إنتاج الطائرة الأصغر حجماً طراز أيه 220، حيث تعتزم زيادة الإنتاج من 4 طائرات شهرياً إلى 5 طائرات اعتباراً من نهاية الربع الأول من العام الحالي.

بالنسبة للطائرات ذات الجسم العريض أيضاً، لا يزال الخفض الحالي للإنتاج قائماً، حيث تنتج 5 طائرات شهرياً من طراز ايه 350 وطائرتين شهرياً من طراز ايه 330.

وأشارت الشركة إلى تأجيل الزيادة في إنتاج الطائرة ايه 350 إلى موعد لاحق.

وتتوقّع الإدارة العليا في إيرباص عودة سوق الطائرات التجارية إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا خلال الفترة من 2023 إلى 2025

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