الأسواق العالمية تحتفل بتولي بايدن

المصدر: نيويورك - وكالات

ارتفعت الأسواق العالمية احتفالاً بتولي الرئيس الأمريكي المنتخب مهام عمله وساد التفاؤل بين أوساط المستثمرين. ففتحت أسهم «وول ستريت» على صعود اقترب بها من مستويات قياسية، بينما قفز سهم «نتفلكس» بعد قول الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج المسلسلات التلفزيونية والأفلام. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 145.4 نقطة بما يعادل 1.10% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13342.548 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.28% مسجلاً 31017.54 نقطة، وتقدم مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.30 نقطة أو 0.46% إلى 3816.22 نقطة.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقارير نتائج مشجعة من «إيه.إس.إم.إل» الهولندية لمعدات صناعة الرقائق وريتشمونت السويسرية للمنتجات الفاخرة، بينما يتطلع المستثمرون إلى خطة تحفيز أمريكية ضخمة مع تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.7% بعد أن تلقى بعض الدعم الإضافي من صعود السوق الأمريكية إلى مستويات قياسية.

واتجهت الأنظار إلى تنصيب بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، إذ يراهن المتعاملون على خطة أكبر للإغاثة من الجائحة ومزيد من الإنفاق على البنية التحتية في ظل الإدارة الجديدة من أجل تدعيم الاقتصاد الذي يعصف به الوباء.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 20 عاماً بعد ارتفاع سهم إيه.إس.إم.إل 3% إلى ذروة غير مسبوقة بفضل مبيعات فصلية فاقت التوقعات. وزاد سهم ريتشمونت 2.8%، بعد الإعلان عن زيادة المبيعات ربع السنوية 5% بفضل إنفاق صيني سخي على منتجات علامتها التجارية كارتييه.

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