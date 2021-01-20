آمال تحفيز اقتصادي أمريكي تصعد بالذهب 1%

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب 1%، إذ تراجع الدولار بعد دعوة جانيت يلين، المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى تحرك كبير بشأن تدابير لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من تداعيات فيروس كورونا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1851.96 دولاراً للأوقية، وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1851.70 دولاراً للأوقية.

ويعتبر الذهب بوجه عام تحوطاً ضد التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق. لكن ارتفاع العوائد على السندات يشكل تحدياً لذلك في الآونة الأخيرة، حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفةً أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.

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