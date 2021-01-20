لندن تريد اتفاقاً سريعاً مع إدارة بايدن بشأن الرسوم الجمركية

المصدر: لندن - أ ف ب

قالت المملكة المتحدة إنها تأمل في التوصل بسرعة إلى اتفاق مع إدارة بايدن، بشأن التخلي عن الرسوم الجمركية المفروضة في سياق نزاع تجاري قديم بين «إيرباص» و«بوينغ». وفشلت الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق، كما كانت تأمل، مع إدارة دونالد ترامب.

وقال ناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية: نحن نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة في أسرع وقت ممكن، لإيجاد حل يناسب الطرفين، وتريد الحكومة إزالة هذه التعريفات الجمركية غير العادلة على الصادرات البريطانية.

والهدف من ذلك هو حل هذا النزاع من أجل «التمكن من توثيق علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة، والانتقال إلى المرحلة التالية»، أي التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والحليف الأمريكي بعد بريكست.

وبادرت المملكة المتحدة في ديسمبر إلى الإعلان عن تخليها عن التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية في سياق النزاع بين «إيرباص» و«بوينغ» آملة في الحصول على معاملة بالمثل.

وأصبح هذا القرار سارياً اعتباراً من 1 يناير، بمجرد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، والاتحاد الجمركي. وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري في إدارة ترامب خلال مقابلة مع «بي بي سي»: إن مسألة رفع الرسوم الجمركية نوقشت مع المملكة المتحدة، لكن دون التوصل لاتفاق.

وفي ما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة، فإن المملكة المتحدة حذرة بشأن الجدول الزمني ولم تعد تحدد موعداً، بعدما كانت تأمل في إبرامه خلال 2020.

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