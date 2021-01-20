بعد غياب 3 أشهر.. أسهم علي بابا تقفز بعد ظهور جاك اليوم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

بعد غياب امتد لنحو 3 أشهر، ظهر مؤسس مجموعة علي بابا جاك ما صباح اليوم الأربعاء، عبر اجتماع مباشر بالفيديو بـ 100 معلم ريفي في الصين، في أول ظهور لرجل الأعمال منذ أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدى لقفزة حادة في الأسهم المدرجة في هونغ كونغ لعملاق التجارة الإلكترونية.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، انتشرت التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مكان وجود رجل الأعمال البارز في الصين هذا الشهر بعد تقارير إخبارية تفيد بأنه غاب عن الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيوني يظهره كقاضٍ، وسط حملة تنظيمية من قبل بكين على إمبراطوريته التجارية مترامية الأطراف.

لم يظهر جاك ما بشكل علني منذ 24 أكتوبر الماضي، حيث انتقد النظام التنظيمي الصيني في خطاب ألقاه بأحد المنتديات بشنغهاي ليتم وضعه في مسار تصادمي مع المسؤولين، ليتتابع الأمر ويؤدي لتعليق طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة Ant Group المالية التابعة لشركة علي بابا.

وأفادت "تيانمو نيوز"، بوابة إخبارية تابعة لـ Zhejiang Online والتي تدعمها حكومة مقاطعة Zhejiang أن جاك التقى بالمعلمين عبر مؤتمر فيديو مباشر يوم الأربعاء، وقالت مؤسسة عملاق التجارة الإلكترونية أن مالكها شارك في الحفل عبر الإنترنت لمبادرة المعلم الريفي السنوي.

وبشكل ملحوظ، قفزت أسهم علي بابا المدرجة في هونغ كونغ بأكثر من 6% بعد تقارير عن ظهوره مجدداً، مقارنة بارتفاع 0.64% في مؤشر هانغ سنغ.

يأتي ظهور جاك ما أمام الجمهور في الوقت الذي تخطط فيه علي بابا لجمع ما لا يقل عن 5 مليارات دولار عبر بيع سندات مقومة بالدولار الأمريكي هذا الشهر.

وذكرت "رويترز" أن عائدات السندات قد تصل إلى 8 مليارات دولار، والتي من المرجح أن تستخدمها الشركة الرائدة في التجارة الإلكترونية في الإنفاق العام للشركات.

علي بابا أيضا هدف لتحقيق مكافحة الاحتكار الذي بدأ الشهر الماضي من قبل السلطات الصينية، والتي سارعت في الأشهر الأخيرة بحملة على السلوك المناهض للمنافسة في مجال الإنترنت المزدهر في الصين.

وعبر الفيديو الذي تبلغ مدته 50 ثانية، تحدث جاك بكل حرية وهو يرتدي كنزة صوفية ونظر بشكل مباشر إلى الكاميرا من غرفة ذات جدران رخامية رمادية وسجادة مخططة. ولم يتضح من مقطع الفيديو المكان الذي يتواجد فيه.

وخاطب المعلمين الذين حصلوا على جائزة Jack Ma Rural Teachers وقال في الخطاب: "لا يمكننا الاجتماع في سانيا بسبب الوباء.. لكن عندما ينتهي يجب أن نجد الوقت للتعويض عن رحلة الجميع إلى سانيا، وبعد ذلك سنلتقي مجدداً".

وقال شي بو، مؤسس موقع Techie Crab للتكنولوجيا الصيني إن وسائل الإعلام والجمهور قد بالغوا في تفسير خطوة جاك ما للتراجع وإن ابتعاده عن دائرة الضوء العامة لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مشكلة لشركة علي بابا.

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