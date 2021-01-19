صندوق النقد: الدعم الحكومي يمنع انهيار 10% من الشركات الألمانية أثناء الجائحة

المصدر: فرانكفورت - رويترز

خلص صندوق النقد الدولي إلى أن الدعم الحكومي ينقذ واحدة تقريباً من بين كل 10 شركات ألمانية كان من الممكن أن تنهار أثناء جائحة فيروس كورونا.

وفي تقرير كشف النقاب عن حجم الضرر الاقتصادي الذي تغطيه المساعدات الحكومية، حذر الصندوق أيضاً من أن الإفلاس قد يرتفع بمجرد انحسار الدعم، وهو ما يحتمل أن يؤثر سلباً على البنوك الألمانية.

وقال التحليل، إن تأثير الجائحة كان أسوأ بالنسبة للفنادق والمطاعم، حيث كان من الممكن عدم دفع حوالي ثلث القروض دون مساعدة حكومية.

وقال صندوق النقد، إن عمليات الإفلاس «ربما تشهد قفزة» عند انحسار الدعم، لاسيما بين الشركات الأصغر حجماً التي تقترض بكثافة من بنوك الادخار المجتمعية التي تشكل قلب النظام المالي.

وأضاف أن هناك حاجة إلى متابعة متأنية لتنامي مخاطر الائتماني.

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