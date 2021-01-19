تراجع أرباح بنك أوف أمريكا بضغط الخدمات المصرفية الاستهلاكية

المصدر: نيويورك – رويترز

أعلن بنك أوف أمريكا تراجعاً في أرباح الربع الرابع من العام، إثر بلوغ أسعار الفائدة مستويات متدنية تاريخية على نشاطه في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية.

وهبط صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين إلى 5.21 مليارات دولار أو 59 سنتاً للسهم، لربع السنة المنتهي في 31 ديسمبر من 6.75 مليارات دولار أو 74 سنتاً للسهم قبل عام.

كان متوسط توقعات المحللين في تقديرات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف لربح 55 سنتاً للسهم.

وسجل ثاني أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول والذي يعتبر من المؤسسات التي تحتل مراكز القيادة في الاقتصاد، انخفاضاً 13% في إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية إلى 8.2 مليارات دولار، عازياً ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ نشاط بطاقات الائتمان.

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