إنفستكورب: أسواق الائتمان أظهرت مرونة في عام 2020

المصدر: دبي – البيان

أصدرت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس تقريرها الأول عن حالة أسواق الائتمان العالمية.

ويحلل التقرير الأداء الأخير لأسواق الائتمان الأمريكية والأوروبية ويقدم نظرة مستقبلية للتوقعات الرئيسية للعام 2021.

وقال جيريمي غوش، الرئيس العالمي لوحدة إدارة الائتمان في إنفستكورب: "أظهرت أسواق الائتمان مجدداً مرونتها عام 2020، فحققت انتعاشاً غير عادي بعد انحدار السوق في مارس الماضي، وسلطت بذلك الضوء على الحاجة إلى إدارة محافظ منضبطة وفعالة». وأضاف: «بشكل عام، تركزت حالات التخلف عن السداد في القطاعات الأكثر تأثراً بجائحة كوفيد – 19، إنما تم تعويضها بدعم مالي ونقدي كبير. وفيما يخص المستقبل، نتوقع استمرار التقلبات الكبيرة في الأسواق، لكننا نعتقد في المقابل أن هذا سيخلق للمديرين النشطين الماهرين فرصاً لتحقيق القيمة مع عودة التوازن إلى المحافظ خلال عملية التعافي".

وتشمل الأفكار الرئيسية التي أبرزَها التقرير ما يلي:

- تباطؤ الزخم الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من العام 2020 بسبب ارتفاع حالات «كوفيد – 19»، لكن التأثير كان أكثر محدودية مقارنة بالإغلاق الأول في ربيع 2020.

- كانت الأسواق الأمريكية والأوروبية «محفوفة بالمخاطر» إلى حد كبير بعد الأخبار عن اللقاح في نوفمبر.

- في أسواق الائتمان الأمريكية، تقلّصت هوامش العائدات المرتفعة بأكثر من 140 نقطة أساس خلال الشهرين الأخيرين من العام، ووصلت العائدات مؤخراً إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.57%.

- سجل مؤشر العائدات الأمريكية 5.48٪ عام 2020. وسجلت القروض المضمونة عائدات نسبتها 2.78٪ عام 2020، وهو انتعاش استثنائي من نسبة 19.76٪ من العائدات منذ بداية العام حتى المستوى الأدنى المسجل في مارس.

- تظل أساسيات الائتمان وتقنيات سوق القروض قوية في الولايات المتحدة. ولا تزال تقنيات السوق مدعومة بتشكيل صلب لالتزامات القروض المضمونة، والوتيرة المتزايدة للدفع المسبق، وتقييد منح القروض الجديدة، وتوقع استمرار دعم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتحفيز المالي من الإدارة الأمريكية الجديدة.

- أضافت القروض الأوروبية المضمونة عام 2020 إلى سجلها البالغ تسع سنوات من العائدات السنوية الإيجابية، وهي مهيأة للاستفادة من العديد من الظروف المواتية، بما فيها: عجز هيكلي واضح في العرض يتبدّى في إصدارات أولية ضعيفة والاستمرار في إصدار التزامات القروض المضمونة.

- تواجه أساسيات السوق الأوروبية ضغوطاً كبيرة وشكوكاً بسبب جائحة «كوفيد – 19» وإجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء الفيروس.

- يتوقع التقرير أن تظل معدلات التخلف عن السداد في أوروبا مرتفعة نسبياً طوال عام 2021، كما أن الاعتماد المفرط للأسواق الأوروبية على تحفيزات البنوك المركزية يشكل مخاطر كبيرة على المدى المتوسط لأن الدعم سيُخفَض أو يُلغى في نهاية المطاف.

وقال فيليب ييتس، رئيس قطاع أوروبا لصناديق الائتمان في إنفستكورب: في حين أننا نشعر بالإيجابية حيال تحسن التوقعات المتصلة بالاقتصاد الكلي وأساسيات الائتمان فيما ندخل بدايات عام 2021، فإننا ندرك التحديات والشكوك المختلفة التي يمكن أن تظهر وتؤدي إلى فترات من التقلبات.

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