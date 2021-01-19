صندوق النقد : الغموض يكتنف الاقتصاد العالمي

المصدر: (واشنطن - رويترز)

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن غموضاً كبيراً لا يزال يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وإن تنامي التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يتطلب من الصندوق العثور على المزيد من الموارد.

وأضافت جورجيفا أن توزيعاً جديداً لعملة الصندوق، حقوق السحب الخاصة، سوف يساعد في منح الدول حيزاً مالياً أكبر لمواجهة الأزمة الصحية والتحول إلى اقتصاد رقمي وأخضر.

وأبلغت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، وهي الرئيسة الجديدة للجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي، الصحفيين، بأن من الواضح أن الحاجة إلى السيولة ما زالت كبيرة. وأضافت أنها ستتشاور مع الدول الأعضاء بشأن خيارات لزيادة السيولة. وكانت تقارير قد توقعت أن يشهد العالم خلال العام الجاري تعافياً تدريجياً.

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