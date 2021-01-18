منتدى دافوس يعلن عن ضيوف اجتماعه السنوي الافتراضي

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن منتدى دافوس الاقتصادي مشاركة قادة دول بارزين في مؤتمره السنوي الذي سينعقد هذا العام افتراضياً بسبب جائحة كورونا. وحسبما أعلن المنتدى، فإن «أسبوع أجندة دافوس» الافتراضي الذي سينعقد في الفترة بين 25 إلى 29 يناير الجاري، سيشارك فيه كل من المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك الرئيس الصيني تشي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الدولية مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ووفقا لمؤسسة دافوس، فإنه سيشارك أكثر من 1500 من قادة الاقتصاد والحكومات والمجتمع المدني من أكثر من 70 دولة. ومن المنتظر عقد لقاء ثان بشكل شخصي في سنغافورة في نهاية مايو المقبل سيشارك فيه قادة الحكومات والاقتصاد حيث سيتم خلال هذا اللقاء بحث نتائج الاجتماع الافتراضي.

من جانبه، قال كلاوس شفاب، مؤسس المنتدى: في ظل جائحة كوفيد-19، تعززت الحاجة إلى وضع أولويات جديدة، وإصلاح الأنظمة في كل أنحاء العالم. وأضاف أن إعادة خلق الثقة وتعزيز التعاون العالمي عوامل حاسمة لدعم الحلول المبتكرة والشجاعة من أجل تعزيز الحد من الجائحة التعافي القوي.

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