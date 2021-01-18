توقعات التحفيز الأمريكي ترفع الذهب رغم صعود الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1836.29 دولاراً للأوقية بعد انخفاضه إلى 1809.90 دولارات، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1836.80 دولاراً للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي: سوق الذهب ما زالت مدعومة نسبياً عند هذه المستويات، إذ إن صعود الدولار الأمريكي في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولاً ملحوظاً صوب دولار أقوى.

وتابع: التحفيز الأمريكي كبير للغاية، سنحصل على نحو 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلا التصورين جيد للذهب. وسجل الدولار الأمريكي ذروته في أربعة أسابيع، ما يزيد تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيز مقترحة حجمها 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد، وقال إنه يريد توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال أول 100 يوم من رئاسته.

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