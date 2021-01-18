توتال تستثمر 2.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالهند

المصدر: باريس - رويترز

تدفع توتال 2.5 مليار دولار مقابل حصة في أداني جرين إنرجي الهندية للطاقة المتجددة ومحفظة من أصول الطاقة الشمسية، في أحدث خطوة ضمن مساعي شركة الطاقة الفرنسية للحد من اعتمادها على النفط.

وقالت توتال إنها ستحصل مقابل استثمارها على 20 % في أداني جرين ومقعد في مجلس إدارتها إضافة إلى 50 % في محفظة الشركة الهندية من أصول الطاقة الشمسية.

وتسيطر مجموعة أداني على أداني جرين التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.483 تريليون روبية هندية (20.25 مليار دولار). وتباشر توتال استراتيجية للتحول إلى الطاقة الكهربائية والمتجددة. وتسعى إلى زيادة إجمالي قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 35 جيجاواط بحلول 2025 من حوالي تسعة جيجاواط حالياً.

ويحفز تنامي ضغوط المستثمرين شركات الطاقة الكبيرة في أوروبا على وضع خطط للحد من الانبعاثات وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة. وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان تعليقاً على الاستثمار الهندي: شراؤنا حصة في أداني جرين إنرجي خطوة رئيسية في إطار استراتيجيتنا في قطاع الطاقة المتجددة بالهند.

وأضاف: نظراً لحجم السوق، فإن الهند هي المكان المناسب لوضع استراتيجيتنا لإحلال موارد الطاقة موضع التنفيذ استناداً إلى ركيزتين: الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.

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