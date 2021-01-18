صندوق النقد: درجة كبيرة من الغموض تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن غموضاً كبيراً لا يزال يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وإن تنامي التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يتطلب من الصندوق العثور على المزيد من الموارد.

وأبلغت جورجيفا الصحفيين بأن توزيعاً جديداً لعملة الصندوق، حقوق السحب الخاصة، سوف يساعد في منح الدول حيزاً مالياً أكبر لمواجهة الأزمة الصحية والتحول إلى اقتصاد رقمي وأخضر. ومنعت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، في ظل رئاسة دونالد ترامب، القيام بمثل هذا التحرك، مجادلة بأنه سيوفر موارد أكبر للدول الأغنى لأن التخصيص متناسب مع حصصها.

وقالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، وهي الرئيسة الجديدة للجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي مشترك عبر الإنترنت مع جورجيفا، إن من الواضح أن الحاجة إلى السيولة ما زالت كبيرة. وأضافت أنها ستتشاور مع الدول الأعضاء بشأن خيارات لزيادة السيولة.

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي زاد سريعاً التمويل الميسر للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بما شمل التبرع بنحو 20 مليار دولار في حقوق السحب الخاصة القائمة. وأضافت أن ذلك سيظل يلعب دوراً مهماً، لكن هناك حاجة لمزيد من الخطوات.

وأضافت: سيظل من المهم جداً، بل أكثر أهمية، بالنسبة لنا أن يكون بوسعنا توسيع قدرتنا على دعم الدول المتخلفة عن الركب. وقالت إن خيار تنفيذ تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، وهو أمر يشبه طبع البنوك المركزية للنقود، لم يُستبعد من قبل قط من قبل أعضاء صندوق النقد، مضيفة أن بعض الأعضاء ما زالوا يبحثون الأمر باعتباره تحركاً ممكناً.

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