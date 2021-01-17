الصين أكبر سوق بالعالم لإنترنت الأشياء 2024

المصدر: بكين - وام

أظهر تقرير لمؤسسة البيانات الدولية، شركة أبحاث السوق العالمية، أنه من المتوقع أن يصل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء إلى 300 مليار دولار بحلول 2024، مع وصول معدل النمو السنوي المركب عند 13% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بيانات الشركة أظهرت أنه خلال 2024، سيشكل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء 26.7% من الإنفاق العالمي في هذا القطاع، تليها الولايات المتحدة 23.8% وأوروبا الغربية 23.4%.

وقال جوناثان ليونج محلل سوق بارز لدى مؤسسة البيانات الدولية في الصين، إن البلاد شهدت اضطرابات في سوق إنترنت الأشياء بسبب «كوفيد 19»، وشهدت خفضاً في الإنفاق على إنترنت الأشياء في جميع الصناعات في أوائل 2020، لكن مع استمرار الصين في طريقها نحو التعافي، من المتوقع أن تعود السوق إلى الانتعاش في السنوات المقبلة.

حيث تبدأ الشركات في استيعاب الدور الحيوي لإنترنت الأشياء في الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بالإضافة إلى قدراتها في التخفيف من اضطرابات السوق.

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