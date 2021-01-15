«بيل جيتس» أكبر مالك للأراضي الزراعية في أمريكا بـ 242 ألف فدان

المصدر: نيويورك - وكالات

عزّز الملياردير الأمريكي «بيل جيتس» - رابع أغنى شخص في العالم والشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت» – حيازاته من الأراضي الزراعية على مدار سنوات.

ويمتلك «جيتس» – الذي يقدر صافي ثروته بحوالي 121 مليار دولار - حالياً 242 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) من الأراضي الزراعية في أنحاء أمريكا، مما يجعله أكبر مالك خاص لتلك الأراضي في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «فوربس».

وذكر موقع «لاند ريبورت» أن «جيتس» كوّن محفظة هائلة من الأراضي الزراعية عبر 18 ولاية، وتقع أكبر حيازاته البالغة 69.07 ألف فدان في لويزيانا، ثم أركنساس 47.92 ألف فدان، ثم نبراسكا 20.5 ألفاً.

ويمتلك «جيتس» تلك الأراضي بشكل مباشر ومن خلال أطراف خارجية بواسطة «كاسكيد إنفسمنتس» وهي شركة الاستثمار الشخصية لملياردير قطاع التكنولوجيا.

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