12 مليار دولار أرباح«جيه.بي مورجان».. و4.6 مليارات مكاسب «سيتي جروب»

المصدر: نيويورك-رويترز

حقق جيه.بي مورجان آند تشيس، صافي ربح 12.1 مليار دولار أو ما يعادل 3.79 دولارات للسهم في الربع الأخير، المنتهي في 31 ديسمبر مقارنة بـ 8.5 مليارات دولار أو 2.57 دولار للسهم قبل عام. وزادت الإيرادات 3% إلى 30.2 مليار دولار.

وعوض تعزز أنشطة التداول والاستثمار المصرفي تراجعاً ناجماً عن تأثير انخفاض أسعار الاقتراض على الدخل من الفائدة.

وأمضت كبرى البنوك الأمريكية 2020 تكافح في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وجنبت المليارات لتغطية خسائر متوقعة للقروض. ويتوقع المحللون انتعاش أرباحها في 2021.

وفي الربع الرابع، تلقت أرباح جيه.بي مورجان الدعم من انخفاض مخصصات القروض، بينما عززت الإيرادات من أسواق المالي والاستثمار المصرفي أرقامه أيضاً.

وفي المقابل، تراجعت أرباح «سيتي جروب» في الربع الرابع من العام الجاري، لكن بأقل من التوقعات، كما انخفضت الإيرادات 10%.

وانخفضت أرباح البنك 7% إلى 4.63 مليارات دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وفيما بلغ نصيب السهم من الأرباح مستوى 2.08 دولار متجاوزاً التوقعات عند 1.34 دولار، لكنه مستوى أدنى من المسجل في 2019 عند 2.15 دولار.

وانخفضت إيرادات «سيتي جروب» إلى 16.5 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، ومقارنة بتوقعات تراجعها إلى 16.7 مليار دولار.

وخصص البنك 1.5 مليار دولار من الاحتياطات لصالح خسائر الائتمان، وهو مستوى أعلى من التقديرات، ومقابل 436 مليون دولار في الربع الثالث.

وأعلن «سيتي جروب» تعيين «جيم فريزر» في منصب المديرة التنفيذية للبنك، كأول سيدة تتولى قيادة أحد أكبر مصارف «وول ستريت»، ومن المقرر أن تتولى مهام المنصب بعد أسابيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز