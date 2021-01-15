«بيتكوين» تخسر 5 آلاف دولار من قيمتها

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

بعد ارتفاع حاد في قيمة العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» أمس، تراجعت قيمتها اليوم مرة أخرى بشكل كبير.

وانخفض سعر البيتكوين اليوم على منصة التداول «بيتستامب» بحوالي خمسة آلاف دولار لتصل قيمتها إلى 35 ألف دولار.

كانت هذه العملة وهي الأقدم من حيث التداول والأكثر شهرة على شبكة الإنترنت وصلت أمس إلى مستوى قياسي، حيث بلغت في بعض الأوقات قيمتها 42 ألف دولار.

وقبل عطلة نهاية الأسبوع أدت الحالة المعنوية والمزاجية السيئة في الأسواق المالية إلى أعباء ثقيلة، الأمر الذي أدى إلى التشكيك مرة أخرى في الوظيفة الآمنة المدعاة لعملة بيتكوين.

ويعتقد المؤيدون لهذه العملة أنهم وجدوا فيها أداة لمكافحة خسائر الأسعار في أسواق الأسهم.

وكانت بيتكوين شهدت خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية صعوداً وهبوطاً حاداً في قيمتها.

وقياساً على الرؤية السنوية فإن قيمة هذه العملة تضاعف أحياناً إلى أكثر من خمسة أضعاف.

غير أن أقوى تصاعد شهدته هذه العملة كان مع زيادة سعرها بأكثر من 100% منذ منتصف ديسمبر الماضي.

تشتهر عملات الإنترنت التي صار يوجد منها الآلاف حالياً بالتقلبات الشديدة في أسعار الصرف.

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