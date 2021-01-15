أسباب استقالة رئيس شركة سينوفارم الصينية

المصدر: وكالات

استقال رئيس شركة الأدوية الحكومية الصينية سينوفارم الوحيدة التي حصلت حتى الآن على الضوء الأخضر من السلطات الصينية لاستخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لـ"أسباب شخصية"، وفق ما أبلغت به الشركة، بورصة هونغ كونغ.

وفي بيانها أشارت سينوفارم إلى أن لي جينغ تشن لم يعد رئيس مجلس الإدارة، و"أكدت أنه ليس لديه أي خلاف مع مجلس الإدارة وأنه ليس هناك ما يجب أن يثير قلق المساهمين والدائنين للشركة".

وأضاف البيان أن "الشركة مستمرة في تنفيذ عملياتها بشكل طبيعي".

وأعلنت سينوفارم تعيين يو تشينغ مينغ، الرئيس التنفيذي حتى الآن، رئيساً جديداً لمجلس إدارتها.

وفقدت أسهم الشركة في هونغ كونغ، الأربعاء، 1.8% من قيمتها.

جدير بالذكر أن شركة سينوفارم قفزت إلى الساحة الدولية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد بما أنها إحدى الشركات الصينية التي تقود تطوير لقاحات ضد كورونا، بلقاحين يعتمدان على الفيروسات المعطلة، ويمران بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

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