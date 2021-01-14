رهانات التحفيز ترفع أسعار الذهب

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الخميس إذ عززت بيانات تُظهر ضعف سوق العمل الرهانات على مزيد من التحفيز الحكومي مما دعم جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم وضغوط قوة الدولار.

وبحلول الساعة 1556 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1847.36 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1846.70 دولاراً.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا «هذه القفزة الكبيرة تذكير للجميع بأن وضع سوق العمل مازال مريعاً، وستسوغ مزيداً من التحفيز»، مضيفاً أن المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا ما زالت داعمة للذهب.

وواصل الدولار في هذه الأثناء تحقيق مكاسب أمام العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.7 % إلى 25.57 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 1.5 % إلى 1109.98 دولارات، بينما زاد البلاديوم 0.3 %إلى 2391.08 دولاراً.

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