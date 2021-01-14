نمو صادرات الصين يفوق التوقعات بدعم طلب عالمي قوي

المصدر: بكين - رويترز

أفادت بيانات جمارك اليوم الخميس بأن صادرات الصين زادت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ ارتفع الطلب على السلع الصينية بسبب اضطرابات ناجمة عن فيروس كورونا في أنحاء العالم، حتى رغم أن صعود اليوان جعل الصادرات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من الخارج.

كما دعم تعاف محلي قوي الإقبال الصيني على المنتجات الأجنبية في ديسمبر، إذ تسارع نمو الواردات مقارنة بالشهر السابق وفاق التوقعات في استطلاع لرويترز.

وارتفعت الصادرات 18.1 % في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بتباطؤ عن قفزة 21.1 % في نوفمبر، لكنها تجاوزت التوقعات لارتفاع 15 %.

وزادت الواردات 6.5 % على أساس سنوي في الشهر الماضي، متخطية توقعات لصعود خمسة بالمئة وتسارعت عن ارتفاع 4.5 % في نوفمبر.

وسجلت الصين فائضاً تجارياً 78.17 مليار دولار في ديسمبر، وهي أعلى قراءة مسجلة على رفينيتيف منذ 2007. وكان اقتصاديون توقعوا في الاستطلاع نزول الفائض التجاري إلى 72.35 مليار دولار من 75.4 مليار دولار في نوفمبر.

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