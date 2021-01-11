انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي العالمي 3.6 % في 2020

المصدر: أوسلو - رويترز

قالت ريستارد إنرجي للاستشارات إن إنتاج الغاز الطبيعي العالمي انخفض 3.6% في 2020، لكنه ظل يفوق الاستهلاك في ظل الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالطلب والأسعار.

وتكشف بيانات ريستاد أن الإنتاج تراجع إلى 3918 مليار متر مكعب مع تضرر إنتاج أمريكا الشمالية أشد الضرر، وهو أقل من تقدير سابق.

وقالت شركة الاستشارات إن الطلب العالمي على الغاز انخفض 2.5% إلى 3840 مليار متر مكعب بحسب التقديرات، بيد أن انخفاض أسعار الغاز يعني زيادة قدرته التنافسية مقارنة مع الفحم في قطاع الكهرباء وهو ما ساهم في الحد من النزول.

وفي ضوء تأثير إجراءات الإغلاق الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا، تراجع الطلب في أوروبا 7% بما يعادل 40 مليار متر مكعب، بينما ظل الطلب في آسيا قوياً نسبياً.

وخالفت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية الاتجاه النزولي وزادت 3% إلى 363 مليون طن، مدفوعة بالطلب من آسيا، لاسيما الصين، حسبما ذكرته ريستاد. وبلغت أسعار الغاز المسال في آسيا مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي.

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