«جولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع سعر برنت إلى 65 دولاراً صيف 2021

المصدر: نيويورك - رويترز

قال جولدمان ساكس إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

وكان التوقع السابق للبنك الأمريكي أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام.

وقال محللو البنك في مذكرة إن فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي وإعلان السعودية عن تخفيضات إنتاج من جانب واحد يدفعان إلى توقع شح المعروض في أسواق السلع الأولية على المدى المتوسط.

وكان البنك قال الأسبوع الماضي إن تعهد السعودية خفض إنتاجها بأكثر من المطلوب منها بموجب اتفاقها مع سائر منتجي «أوبك+» يشير إلى أن الطلب على النفط يضعف عقب الإغلاقات الجديدة الرامية إلى احتواء تفشي كوفيد 19.

وتراجع خام برنت بما يصل إلى دولار للبرميل اليوم، ليسجل حوالي 55 دولاراً. وفقدت أسعار النفط حوالي 20% في 2020. وتوقع البنك عوائد بنسبة 5.8% و9.5% و10.2% على السلع الأولية على مدار ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً على الترتيب على مؤشره المشترك لأسعار السلع مع ستاندرد أند بورز.

ومن المتوقع أن يبلغ مردود المعادن النفيسة 28.7% على مدى 12 شهراً ثم الطاقة بعائد نسبته 13.7% والمعادن الصناعية عند 13.3%، بينما ستخسر السلع الزراعية 4.4%، حسبما ذكر البنك.

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