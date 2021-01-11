الذهب يصعد من أدنى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفع الذهب عن أدنى مستوى له في 6 أسابيع بعد أن توقفت موجة ارتفاع للأسهم، لكن المكاسب كبحها ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1849.64 دولاراً للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر عند 1816.53 دولاراً. وسجل الذهب الأسبوع الماضي أكبر نسبة تراجع بالنسبة المئوية منذ أواخر نوفمبر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1849.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 % إلى 25.15 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أكبر تراجع خلال ما يقرب من شهر عند 24.30 دولاراً.

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