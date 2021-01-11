الدولار المتعافي يدفع الإسترليني للتراجع

المصدر: لندن - رويترز

تضرر الجنيه الإسترليني من تعافي الدولار، لينزل عن مستوى 1.35 دولار للمرة الأولى هذا العام، بينما حذر أكبر مستشار طبي للحكومة البريطانية، من أن الأسابيع القليلة المقبلة لجائحة «كوفيد 19»، ستكون الأسوأ حتى الآن.

ولقي الدولار دعماً أيضاً من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة. وهبط الإسترليني 0.58 %، إلى 1.3484 دولار. والمرة السابقة التي تراجعت فيها العملة البريطانية عن 1.35 دولار، كانت في الثلاثين من ديسمبر. واستقر الإسترليني مقابل العملة الأوروبية عند 90.06 بنساً لليورو.

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