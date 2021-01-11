تنامي قلق الأمريكيين على مستقبل وظائفهم

المصدر: نيويورك - رويترز

يُظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أن القلق ظل يساور الأمريكيين في ديسمبر حيال مستقبل وظائهم في خضم الجائحة، لتهوي توقعات العثور على عمل جديد في حالة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2014.

وقال المشاركون إن لديهم فرصة تبلغ 46.2 % للعثور على وظيفة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل، انخفاضاً من 47.9 % في نوفمبر. وأضافوا أن فرص فقد وظائفهم زادت قليلاً، لتصبح النسبة المتوقعة لفقد العمل 15 % في ديسمبر من 14.6 % في نوفمبر. وتركزت الزيادة في العاملين من غير حملة الشهادات الجامعية.

ورغم المخاوف حيال سوق العمل، قال المشاركون إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم على المدى المتوسط وأن تواصل أسعار المنازل الصعود.

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