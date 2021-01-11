"فايزر" تعيّن رئيساً إقليمياً في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فايزر عن تعيين باتريك فان دير لو في منصب الرئيس الإقليمي للشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وينفرد باتريك بخبرة تزيد على 20 عاماً في شركة فايزر، شغل خلالها مناصب قياديةً، وتولى العديد من المسؤوليات، وحقق نجاحات متعددةً في مختلف المناطق. وسيتولى باتريك من منصبه الجديد، إدارة العمليات التجارية، وجلب أحدث الاكتشافات العلمية المهمة.

وقال باتريك، في إطار تعليقه على تولي منصبه الجديد: «بعد إنجازاتنا الاستثنائية لهذا العام، أشعر بالفخر والامتنان، لكوني جزءاً من شركة فايزر، أكثر من أي وقتٍ مضى، فقد أبرزت الأزمة العالمية أهدافنا، وعززت التزامنا بخدمة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وتُعدّ منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مركزاً لأبرز الأسواق العالمية متسارعة النمو، التي تتميز بطلبٍ متزايدٍ على الخدمات والعلاجات الصحيّة المبتكرة. كما أبدت المنطقة مرونةً ملحوظةً، في ظل هذه الأزمة، بفضل قياداتها الحكيمة وسياساتها السليمة».

وأضاف باتريك: «تعمل فايزر منذ أكثر من 60 عاماً في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وأتطلع قُدماً لمواصلة مسيرة الشركة في المنطقة، وترسيخ نجاحاتها في تلبية احتياجات المرضى، وسيبقى التعاون مع موظفينا أولويتي القصوى، لضمان توافر أدويتنا في مختلف المجالات العلاجية والاستراتيجية التي نعمل بها».

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