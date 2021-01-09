القائمة الجديدة لأكبر 10 مليارديرات في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن الأحدات المتلاحقة التي يمر بها العالم وخاصة تداعيات فيروس كورونا وما سببه من خسائر اقتصادية في العالم أثرت بشكل كبير ليس على اقتصادات العالم فحسب، بل وفي ترتيب أكبر 10 مليارديرات في العالم.

وشهدت قائمة أكبر 10 مليارديرات في العالم تغيرات في الأسبوعين الماضيين، ففيما صعد الثري الأمريكي إيلون ماسك إلى عرش قائمة العشرة الأكثر ثراء في العالم، خرج ستيف بالمرز منها.

وبينما فقد جيف بيزوس صدارة قائمة أثرياء العالم، تمسك مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، بالمركز الخامس. بينما دخل الملياردير الصيني زاهونغ تشانشان القائمة في المركز السادس بصافي ثروة يتجاوز 93 مليار دولار.

وبسحب "اندبندنت عربية"، تشير الإحصاءات إلى أن ثروات أكبر 10 مليارديرات في العالم زادت خلال أسبوعين بنسبة 5.2 في المئة إذ ربحوا نحو 57.24 مليار دولار، بعدما قفز إجمالي ثرواتهم من 1100.6 مليار إلى نحو 1157.9 مليار في الوقت الحالي.

إيلون ماسك

في مقدمة الرابحين، جاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي لفتت مكاسبه الصاروخية خلال العام الماضي أنظار الجميع، حيث قفزت ثروته بنسبة 453 في المئة بزيادة بلغت نحو 127 مليار دولار. لكن خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفعت ثروته بنسبة 25.8 في المئة مضيفاً نحو 40 ملياراً لترتفع من مستوى 155 إلى نحو 195 ملياراً، ليتصدر بهذا الرقم قائمة أثرياء العالم.

وبحلول ماسك صدارة القائمة، حل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس في المركز الثاني. وخسر بنسبة 1.6 في المئة أي نحو 3 مليارات متراجعاً من مستوى 188 ملياراً إلى نحو 185 ملياراً في الوقت الحالي.

واحتفظ الملياردير الأمريكي بيل غيتس بالمركز الثالث، بصعود ثروته بنسبة 2.3 في المئة مع أرباح بلغت نحو 3 مليارات، بعدما ارتفع صافي ثروته من مستوى 131 ملياراً إلى نحو 134 مليار دولار في الوقت الحالي.

كما احتفظ الملياردير الفرنسي برنار أرنو بالمركز الرابع، بصافي ثروة يبلغ نحو 116 ملياراً مقابل نحو 109 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 7 مليارات بنسبة ارتفاع تبلغ 6.4 في المئة.

وحل الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ في المركز الخامس، وتمكن خلال من زيادة ثروته بنسبة 0.9 في المئة ليربح نحو مليار دولار. فقفزت ثروته من مستوى 101 مليار إلى نحو 102 مليار دولار في الوقت الحالي.

ملياردير صيني

وللمرة الأولى، دخل الملياردير الصيني زاهوغ تشانشان قائمة العشرة أثرياء الكبار محتلاً المركز السادس بصافي ثروة نحو 93.1 مليار دولار، على الرغم من خسارته نحو 31 مليوناً.

وزادت ثروة الملياردير الأمريكي وارن بافيت بنسبة 4.2 في المئة خلال الوقت ذاته، لكن تراجع إلى المركز السابع في قائمة أثرياء العالم. إذ قفزت ثروته من مستوى 84.6 مليار إلى 88.2 مليار دولار بزيادة بلغت قيمتها 3.6 مليار.

واحتفظ الملياردير الأمريكي لاري بيغ بالمركز الثامن، وتمكن من زيادة ثروته بنسبة 2.9 في المئة رابحاً نحو 2.4 مليار دولار. إذ قفزت ثروته من مستوى 81.2 مليار إلى 83.6 مليار دولار في الوقت الحالي.

وبنسبة زيادة بلغت نحو 3.05 في المئة، احتل الملياردير الأمريكي سيرغي برين المركز التاسع في القائمة بعدما ربح نحو 2.4 مليار دولار، إذ قفزت ثروته من مستوى 78.6 مليار إلى نحو 81 مليار دولار في الوقت الحالي.

وفي المركز العاشر والأخير في قائمة أثرياء العالم حل الملياردير الأمريكي لاري إليسون بعدما زادت ثروته بنسبة 1.13 في المئة رابحاً نحو 0.9 مليار دولار. إذ قفزت ثروته من 79.1 مليار إلى نحو 80 مليار دولار في الوقت الحالي.

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