النفط قرب ذروة 11 شهراً

المصدر: طوكيو - رويترز

تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهراً أمس وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية إذ واصل تعهد السعودية بخفض طوعي للإنتاج دعم المعنويات في السوق.وارتفع خام برنت 13 سنتاً أو 0.2% إلى 54.51 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 50.97 دولاراً.

ويمضي الخامان القياسيان قدماً صوب تحقيق مكاسب بنحو 5% في الأسبوع الحالي. وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث لدى نيسان للأوراق المالية «قرار السعودية القيام بتخفيضات طوعية لإنتاجها يواصل تقديم الدعم». ورفع يو.بي.إس توقعه لخام برنت إلى 60 دولاراً بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعافٍ قوي للطلب في الربع الثاني مع انتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

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