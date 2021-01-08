140 ألف وظيفة يفقدها الاقتصاد الأمريكي في ديسمبر

المصدر: واشنطن - وكالات

شهد الاقتصاد الأمريكي أول فقد للوظائف في 8 أشهر خلال ديسمبر، ما يبرز تعثر تعافي سوق العمل مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس «كوفيد 19».

وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الجمعة، تراجع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 140 ألفاً خلال ديسمبر، في حين كان متوقعاً ارتفاعها 50 ألفاً، في أول فقد للوظائف منذ أبريل.

بينما ظل معدل البطالة دون تغيير عند 6.7%، مقارنة مع التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 6.8%.

ويعكس تراجع عدد الوظائف إلى حد كبير خفض العمالة الذي شهدته المطاعم، والذي قد يمتد إلى الأشهر الأولى من رئاسة جو بايدن، إذ ورث الرئيس المنتخب بالفعل اقتصاداً انخفضت فيه الوظائف بحوالي 10 ملايين مقارنة مع ما قبل الوباء.

وخلال عام 2020 بأكمله، تراجع عدد الوظائف بمقدار 9.37 ملايين، في أكبر وتيرة في السجلات التي يعود تاريخها لعام 1939.

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