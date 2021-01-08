الذهب يهبط بضغط ارتفاع عوائد السندات وارتفاع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

نزل الذهب اليوم إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد في العالم أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1907.66 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، لكنه مرتفع 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1908.80 دولارات.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي «في الأمد القصير، يبدو أننا نفتقر فحسب إلى محفّز لدفع الأسعار للارتفاع».

«تأثير (آمال التحفيز المالي) يقود توقعات التضخم للارتفاع، (لكننا) بدأنا نرى ارتفاع عائد... السندات أيضاً، وهو أمر مهم بشكل منطقي للذهب».

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً منذ مارس، ليتماسك فوق 1% ويساعد الدولار على الانتعاش بقوة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، بينما يزيد ارتفاع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وغذت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي الآمال في تدابير تحفيز كبيرة وعزّزت توقعات التضخم، مما يدعم جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم.

لكن ارتفاع توقعات التضخم وعوائد السندات يعزّز أيضاً آمال مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي في أن نهج السياسة النقدية الجديد للبنك المركزي الأمريكي يترسخ.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.5% إلى 26.98 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى1114.11 دولاراً للأوقية بينما هبط البلاديوم 0.1% إلى 2417.45 دولاراً.

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