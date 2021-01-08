8.4 % تراجع أرباح «ماركس أند سبنسر» في الربع الثالث

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر ماركس أند سبنسر البريطانية لتجارة التجزئة تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 8.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 2.77 مليار جنيه استرليني.

وذكرت السلسلة أن إجمالي مبيعاتها في بريطانيا خلال الأسابيع الـ13 المنتهية في 26 ديسمبر انخفضت بنسبة 8.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 2.53مليار جنيه استرليني.

وخلال الربع الثالث، ارتفعت مبيعات ماركس أند سبنسر من الأغذية 2.2 % إلى 1.74مليار جنيه استرليني، فيما تراجعت مبيعاتها من الملابس والسلع المنزلية بنسبة 25.1 % إلى 787 مليون جنيه استرليني.

وانخفضت مبيعات السلسلة على مستوى العالم 10.4 % إلى 239 مليون جنيه استرليني.

وذكرت الشركة أن الإغلاق واسع النطاق الذي يتم تطبيقه في بريطانيا والمتوقع أن يسري حتى عطلة عيد القيامة من المتوقع أن يؤثر على مبيعات السلسلة.

وصرح ستيف روي الرئيس التنفيذي للشركة أن «أنشطة التجارة على المدى القصير مازالت تثير تحديات بالغة، ولكننا مازلنا نواصل تسريع التغييرات لضمان خروج الشركة من الجائحة بشكل مختلف تماماً».

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