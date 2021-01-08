تراجع مفاجئ للبطالة بمنطقة اليورو في نوفمبر

المصدر: بروكسل - رويترز

انخفض معدل البطالة بمنطقة اليورو على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، بيد أن ارتفاع للشباب وعودة قيود فيروس كورونا ربما تعنيان أن التحسن قصير الأمد.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم إن معدل البطالة انخفض إلى 8.3 % في نوفمبر من 8.4 % في أكتوبر. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 8.5 %. وفي نوفمبر 2019، بلغ المعدل 7.4 %.

ومقارنة مع أكتوبر، انخفض عدد العاطلين عن العمل 172 ألفاً في منطقة اليورو على الرغم من أنه مرتفع 1.425 مليون مقارنة مع مستواه قبل عام.

وعلى النقيض من التحسن للسكان العاملين ككل، زاد معدل البطالة للشبان الأقل من 25 عاماً إلى 18.4 % في نوفمبر من 18.0 % في أكتوبر.

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