«لوفتهانزا» ترهن طائراتها للحصول على الأموال

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أمس استخدام طائراتها كرهن للحصول على رأس مال خارجي إضافي. وأوضحت الشركة المتضررة بقوة من «كورونا» أن إجمالي ما جمعته في النصف الثاني 2020 بمختلف الوسائل بلغ نحو 500 مليون يورو وأنها رهنت 8 طائرات إيرباص طراز أيه 350 وطراز أيه 320 مقابل الحصول على هذه الأموال. وأوضحت الشركة أن مصارف وصناديق تقاعد وشركات استثمار ولاسيما من أوروبا وآسيا شاركت في التمويل. يشار إلى أنه بعد تدخل الدولة بالمساهمة في لوفتهانزا، طرحت الشركة نوعين من السندات بقيمة 1.6 مليار يورو.

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