ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً للشهر السابع في ديسمبر

المصدر: روما- رويترز

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس عن أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، وسجلت جميع الفئات الرئيسية، باستثناء السكر، مكاسب الشهر الماضي.وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 107.5 نقاط في المتوسط الشهر الماضي مقابل 105.2 نقاط في نوفمبر.

وكان الرقم المسجل في نوفمبر قبل التعديل 105.0 نقاط.

وبالنسبة لعام 2020 إجمالاً سجل المؤشر القياسي 97.9 نقطة في المتوسط، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، ويعادل زيادة 3.1% عن 2019، لكنه ما زال أقل من ذروته التاريخية المسجلة في 2011 بأكثر من 25%.

وواصلت أسعار الزيوت النباتية تسجيل مكاسب قوية إذ قفزت 4.7% على أساس شهري في ديسمبر، بعدما صعدت بأكثر من 14 في المئة في نوفمبر وصعد المؤشر بالنسبة لعام 2020 ككل 19.1% مقارنة مع 2019.

وسجل مؤشر الحبوب زيادة أكثر تواضعاً في ديسمبر بلغت 1.1% مقارنة بالشهر السابق. وخلال 2020، ارتفع المؤشر 6.6% في المتوسط عن مستويات 2019.

وخالف مؤشر السكر الارتفاع الذي سجلته المؤشرات الأخرى، إذ تراجع متوسط الأسعار 0.6% في ديسمبر، لكن هذا المؤشر الفرعي سجل عام 2020 ككل ارتفاعاً بلغ 1.1% عن مستويات 2019.

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