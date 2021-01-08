معهد التمويل: الأجانب ضخوا 313 مليار دولار بالأسواق الناشئة في 2020

المصدر: نيويورك - رويترز

أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي، بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13 % عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19. وتظهر أرقام ديسمبر، أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة، استقطبت 45.9 مليار دولار، ذهبت 29.3 مليار دولار منها إلى الأسهم، ويشمل هذا الرقم الإجمالي 13.2 مليار دولار، اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز