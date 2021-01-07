العجز التجاري الأمريكي لأعلى مستوى في 14 عاماً

المصدر: واشنطن - رويترز

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاماً في نوفمبر، حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن الفجوة التجارية اتسعت 8 % إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2006. ولم يُعدَّل العجز المسجل في أكتوبر ليظل عند 63.1 مليار دولار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 65.2 مليار دولار في نوفمبر.

قفزت الواردات 2.9 % إلى 252.3 مليار دولار وزادت الواردات السلعية 3 % إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو 2019 وارتفعت الصادرات 1.2 % إلى 184.2 مليار دولار.

وزادت الصادرات السلعية 1 % إلى 127.7 مليار دولار.

من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نمت نحو 5 % على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون.

كان الاقتصاد نما بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 % في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 % في الفترة من أبريل حتى يونيو، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947.

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