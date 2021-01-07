"الشيوخ الأمريكي" يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن

المصدر: أ ف ب

استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الأربعاء جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول وتعطيلهم الجلسة التي كان الكونغرس بمجلسيه قد استهلّها لإقرار نتيجة الانتخابات.

واستهلّ نائب الرئيس مايك بنس الجلسة بالتنديد بـ "أعمال العنف" التي شهدها مقرّ الكونغرس والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم".

وقال بنس "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، هام هم ممثّلو الشعب الأمريكي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".

وعصر أمس الأربعاء اقتحم متظاهرون مؤيّدون لترامب مبنى الكابيتول وعطّلوا جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة ودارت بينهم وقوات الأمن مواجهات وسادت المكان فوضى تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، واضطر البرلمانيون للاحتماء ريثما وصلت تعزيزات أمنية واستعادت السيطرة على المبنى بعد حوالى أربع ساعات.

واقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته المبنى بعدما شاركوا في تظاهرة قرب البيت الأبيض دعا إليها ترامب احتجاجاً على هزيمته في الانتخابات التي ما زال يصرّ على أنّها "سرقت" منه.

وإثر استئناف مجلس الشيوخ جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات، شدّد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس "لن يتم ترهيبه".

وأضاف "لقد حاولوا تعطيل ديمقراطيتنا وفشلوا".

من جهته، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ ما جرى الأربعاء هو نتيجة "كلمات وأكاذيب" دونالد ترامب وستترك "لطخة لن تمحى بسهولة".

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