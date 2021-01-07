مستوى تاريخي لـ«بيتكوين» فوق 35 ألف دولار

المصدر: (واشنطن - وكالات)

سجلّت عملة «بيتكوين» الرقمية المشفّرة رقماً قياسياً جديداً أمس، حيث تخطت حاجز الـ 35 ألف دولار، لتحقق بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق. وجاءت القفزة بعد يومين فقط من تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء. وزادت أكبر عملة مشفّرة في العالم بما يصل إلى 6% لتصل إلى 35 ألفاً و879 دولاراً، متجاوزة أعلى رقم سابق وصلت إليه في الثالث من يناير وبلغ 34 ألفاً و792 دولاراً لتواصل موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800% منذ منتصف مارس.

وهبطت عملة بيتكوين الافتراضية 17% الاثنين الماضي وتضاعفت قيمة العملة الرقمية 4 مرات في عام 2020. وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس.

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