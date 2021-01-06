انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي تتلاعب بالأسهم العالمية

المصدر: عواصم – رويترز

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات اليوم، حيث فتحت الأسهم الأمريكية على تراجع تخوفاً من فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، فيما ارتفعت أسهم أوروبا بفضل آمال اللقاح، بينما تراجعت بورصة طوكيو.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع وسط مخاوف من زيادة التدقيق الرقابي على شركات التكنولوجيا العملاقة في ضوء إمكانية سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 28.8 نقطة، بما يعادل 0.09 % إلى 30362.78 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.7 نقطة أو 0.39 % ليسجل 3712.2 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 152.8 نقطة أو 1.19 % إلى 12666.15 نقطة.

رهانات التحفيز

وقفزت الأسهم الأوروبية بعد نيل لقاح ثانٍ للوقاية من «كوفيد19» الموافقة التنظيمية في المنطقة، بينما تنامت الرهانات على مزيد من التحفيز المالي الأمريكي مع اقتراب الديمقراطيين من الفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 % إلى أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير، في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.5 % وتقدم مؤشر داكس الألماني 1.8 %.

وحصل لقاح مودرنا على موافقة هيئة الدواء والمفوضية الأوروبية، مما أعطى دفعة كبيرة للآمال في احتواء فيروس «كورونا».

وقال ديفيد مادن، محلل السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في لندن، «كانت أسهم منطقة اليورو في وضع التعافي بالفعل هذا الصباح ثم وافقت هيئة الدواء الأوروبية على لقاح فيروس «كورونا» من مودرنا للاستخدام في الاتحاد الأوروبي مما عزز مشاعر التفاؤل».

وقفز مؤشر قطاع البنوك الحساس للعوامل الاقتصادية 5.5 %، في أفضل أداء يومي خلال شهرين، مستفيداً من أداء أسهم إتش.إس.بي.سي البريطاني وسانتاندير الإسباني وبي.إن.بي باريبا الفرنسي.

وصعدت أسهم عمالقة النفط بي.بي ورويال داتش شل وتوتال نحو 6.5 % مع بلوغ أسعار الخام أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 عقب تعهد سعودي بخفض الإنتاج خلال اجتماع للمنتجين.

تراجع ياباني

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة واختتم المؤشر نيكاي الجلسة على هبوط 0.38 % إلى 27055.94 نقطة، بعد مكاسب بلغت 0.17 %، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.28 % إلى 1796.18 نقطة.

وسجل سهم سوني كورب أكبر هبوط على المؤشر توبكس 30 متراجعاً 2.27 % يليه سهم كينيس الذي نزل 2.09 %.

وكان في مقدمة الأسهم الرابحة على مؤشر توبكس 30 مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، الذي زاد سهمها 4.04 % يليه سهم مجموعة ميزهو المالية الذي صعد 3.09 %.

وارتفع 161 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 60 سهماً.

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