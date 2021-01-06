مكاسب الرؤساء التنفيذيين في بريطانيا 115 ضعف رواتب الموظفين

المصدر: لندن - الوكالات

يحقق الرؤساء التنفيذيون في كبرى شركات المملكة المتحدة مكاسب سنوية تعادل 115 مرة قدر متوسط راتب الموظف البريطاني، وفقاً لتحليل بيانات رواتب الرؤساء التنفيذيين والموظفين نقلته «الجارديان».

وأفاد التحليل أن متوسط ما يتلقاه الرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات المدرجة بمؤشر «فوتسي 100» البريطاني يبلغ 3.6 ملايين إسترليني سنوياً، والذي يعادل 115 ضعف متوسط الرواتب البالغة 31.5 ألف استرليني، التي يتلقاها الموظف العادي خلال نفس الفترة، حسبما ذكر البحث الذي أجراه مركز «هاي باي».

وأوضح مدير مركز «هاي باي» «لوك هيلديارد»، الذي يناضل من أجل تقنين رواتب المديرين التنفيذيين، أن راتب كبار المديرين التنفيذيين في المملكة المتحدة تعادل 120 ضعف متوسط رواتب الموظف العادي، مقارنة مع مطلع الألفية البالغ فقط 50 ضعفاً.

وتكشف الأرقام عن فجوة كبيرة في الرواتب البريطانية، وتنم عن عدم المساواة والاستغلال في العمل، ويبدو أن عدم المساواة ليس في بريطانيا وحدها، فتعويضات «تيم كوك» الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» الأمريكية تعادل 256 ضعف متوسط رواتب العاملين بالشركة خلال 2020.

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