ارتفاع مؤشر نشاط التصنيع في أمريكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي على خلاف التوقعات. وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 60.7 نقطة مقابل 57.5 نقطة خلال نوفمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 56.6 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وقال تيموثي فيور رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إن "قطاع التصنيع يؤدي بشكل جيد للشهر السابع على التوالي مع نمو قوي لمؤشرات الطلب والاستهلاك ومستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر نوفمبر. وأضاف، ومع ذلك فإن صعوبات سوق العمل بالنسبة للشركات المدرجة على لجنة المسوح والشركات الموردة لها ستواصل الحد من نمو نشاط التصنيع حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع غير المتوقع على خلفية ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 67.9 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 65.1 نقطة خلال الشهر السابق، وارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 64.8 نقطة مقابل 60.8 نقطة خلال الفترة نفسها.

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