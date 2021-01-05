البنك الدولي يتوقع نمو الناتج العالمي 4% في 2021

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو 4 % في 2021 بعد أن انكمش 4.3 % في 2020، رغم أنه حذر من أن تزايد الإصابات بـ«كوفيد19» وتأجيلات في توزيع اللقاح قد تكبح التعافي إلى 1.6 % فقط هذا العام.

وأظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي للتوقعات، أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس «كورونا» كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعاً في السابق، لكن التعافي كان أيضاً أكثر بطئاً وما زال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة.

وقال البنك في بيان: التوقعات القصيرة الأجل ما زالت ضبابية إلى حد كبير، وإذا استمرت الزيادة في الإصابات بالفيروس وتأخر توزيع اللقاح فان ذلك قد يقًيد النمو العالمي عند 1.6 % في 2021. وأضاف أنه مع سيطرة ناجحة على الجائحة وعملية تطعيم أسرع فإن النمو العالي قد يتسارع إلى حوالي 5 %.

وقال البنك إن الجائحة من المتوقع أن يكون لها تأثيرات سلبية تستمر لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي وأن تفاقم تباطؤا كان متوقعا بالفعل قبل تفشي الفيروس، وإن العالم يواجه «عقدا من نمو مخيب للآمال» ما لم يبدأ تنفيد إصلاحات شاملة. وقال أيضا إن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن بينها الصين، من المتوقع أن ينمو 5 % في 2021 بعد انكمالش 2.6 % في 2020.

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