«جولدمان ساكس» يتوقع عودة كل موظفيه لمكاتبهم نهاية 2021

المصدر: نيويورك - د ب أ

قال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إنه يتوقع عودة جميع موظفي البنك إلى مكاتبهم بنهاية العام الحالي مع بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال سولومون في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: التركيز الكبير الصحيح الآن هو ضرورة تطعيم الناس، علينا الوصول إلى الجانب الآخر وتجاوز الجائحة، مضيفاً: بالتأكيد أتوقع عودة الكثير من موظفي جولدمان ساكس إلى العمل بكامل طاقتهم بنهاية العام. سنصل إلى هذا الأمر، وأنا أتمنى فعلاً أن نرى تحسناً حقيقياً خلال الشهور الستة المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس جولدمان ساكس قوله إن كمية إنتاج اللقاحات مشجعة بالنسبة له، لكن يجب إيجاد طرق مرنة وفعالة لتوزيع الجرعات وهو ما يعتقد أنه سيكون التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال سولومون إنه إلى جانب التحركات الحكومية يمكن أن يلعب القطاع الخاص دوراً في تسريع وتيرة التطعيم ضد الفيروس، مازال هناك عمل يجب أن يتم.. وبمجرد أن نتعامل مع اللقاح ومع الفيروس ويشعر الناس بالأمان سيكون علينا التعامل مع العواقب الاقتصادية لإجراءات الإغلاق ومع التداعيات الاقتصادية للجائحة.

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