16.6 % تراجع أرباح الشركات الألمانية 2020

المصدر: برلين - د ب أ

انتهت نتائج دراسة نُشِرَتْ في العاصمة الألمانية برلين، إلى أن تجديد إغلاق «كورونا» في ديسمبر الماضي، أثر بشكل غير ملموس في أرباح الشركات الألمانية. وأوضحت نتائج الدراسة التي أجراها مركز (جيرمان بزينس بانل)، التابع لجامعة مانهايم غربي ألمانيا، أن أرباح الشركات في البلاد، سجلت تراجعاً بنسبة 16.6 %، في مجمل العام الماضي.

وتابعت النتائج أن هذه القيمة تحسنت بشكل طفيف، مقارنة بالصيف الماضي، ولم تتأثر بشكل ملموس بتشديد الإغلاق في منتصف ديسمبر الماضي. واستندت النتائج إلى استطلاع بين الشركات، تم عن طريق إجراء نحو 15 ألف مقابلة في الفترة بين يوليو حتى سبتمبر الماضيين، والفترة بين نوفمبر حتى ديسمبر الماضيين. شمل هذا الاستطلاع، أكثر من 1000 شركة، من نحو 110 قطاعات.

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