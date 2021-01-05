الدولار يهبط واليوان يدعم العملات عالية المخاطر

المصدر: لندن - رويترز

نزل الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة، بعدما رفعت الصين سعر الصرف الرسمي لليوان لأعلى مستوى في 30 شهراً، ما دعم الطلب على عملات أخرى. وحدد بنك الصين المركزي، نقطة المنتصف الرسمية لليوان، عند 6.4760 مقابل الدولار، قبل فتح السوق.

وفي تعاملات السوق الخارجية، ارتفع اليوان إلى 6.4419 لأول مرة منذ يونيو 2018. وكان قد بدأ الأسبوع عند 6.4944. وقال راي اتريل استراتيجي الصرف الأجنبي في ناشونال أستراليا بنك في سيدني: إذا ارتفعت العملة الصينية، فإنها تقدم قدراً من الدعم للعملات الآسيوية بصفة عامة، وأعتقد أنه السبب وراء عكس الدولار الأمريكي جزئياً، المكاسب التي شهدناها أثناء جلسة وول ستريت. وقال: هذا تحرك كبير بأي معيار تاريخي، أعتقد أنه لا يمكن تجاهل ذلك.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 % إلى 89.731. وكان قد تراجع إلى 89.415 يوم الاثنين، لأول مرة منذ أبريل 2018، ولكنه أغلق مرتفعاً 0.1 %، بعد هبوط الأسهم الأمريكية.

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