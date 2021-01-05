بورصة نيويورك تتراجع عن شطب 3 شركات صينية

المصدر: نيويورك - رويترز

ذكرت بورصة نيويورك أنها لم تعد تنوي شطب 3 شركات اتصالات صينية عملاقة استهدفتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايتها، في تراجع صادم لإعلان صدر الأسبوع الماضي فقط. وقالت البورصة في بيان إنها اتخذت القرار في ضوء مزيد من المشاورات مع الجهات الرقابية المعنية.

وكانت البورصة قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها بصدد إلغاء إدراج «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» و«تشاينا يونيكوم»، بعد تحركات للحكومة الأمريكية لمنع الاستثمار في 35 شركة تُعد مملوكة أو يسيطر عليها الجيش الصيني.

وعقب الإعلان عن ذلك، ارتفعت أسهم الشركات المدرجة في هونج كونج، إذ صعد سهم «تشاينا يونيكوم» 6.7%، في حين جنى كل من سهمي «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» 5%.

وقالت «تشاينا يونيكوم» و«تشاينا تليكوم» في بيانين إنهما على علم بهذا التطور وستنشران معلومات وفقاً للوائح التنظيمية، وأضافتا إنه ينبغي للمستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد وصفت عمليات إلغاء الإدراج المزمعة للشركات الثلاث بأنها «غير حكيمة» ونددت بما وصفته بالقواعد «العشوائية والتعسفية والغامضة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز