محطة سد الخوانق الثلاثة الصينية تحطّم الرقم القياسي العالمي لتوليد الكهرباء

المصدر: البيان الإلكتروني

في رقم قياسي عالمي جديد، ولدت محطة سد الخوانق الثلاثة للطاقة الكهرومائية على نهر يانغتسي بالصين 111.8 مليار كيلووات/ساعة في العام 2020.

حطمت المحطة الرقم القياسي العالمي السابق لتوليد الطاقة الكهرومائية البالغ 103.098 مليار كيلووات/ساعة الذي سجلته محطة إيتايبو البرازيلية للطاقة الكهرومائية في العام 2016.

تقدر الطاقة النظيفة التي ولدتها محطة السد في العام 2020 بما يعادل توفير نحو 34.39 مليون طن من الفحم الحجري العادي، وحالت دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 94.02 مليون طن.

ونقلت صحيفة "الشعب" الصينية عن تشن هوي، رئيس المحطة، قولةه: إن الرقم القياسي العالمي الجديد له أهمية كبيرة بالنظر إلى مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والفيضانات في حوض نهر يانغتسي في العام 2020.

وفي بداية العام 2020، واصلت محطة الطاقة الكهرومائية زيادة إنتاجها ووصلت الكهرباء النظيفة التي تنقلها إلى شرق ووسط وجنوب الصين إلى أعلى مستوى لها في الفترة ذاتها على مدار التاريخ، ما وفر ضمانًا أساسيًا قويًا للطاقة للوقاية من المرض والسيطرة عليه واستئناف العمل في الصين.

ومع توافر 34 مولدا توربينيا للطاقة الكهرومائية، تبلغ قدرة المحطة الكهرومائية 22.5 مليون كيلووات.

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