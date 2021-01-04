الذهب عند ذروة 8 أسابيع

المصدر: نيويورك - رويترز

بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بكوفيد-19 واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1 % إلى 1919.11 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1925.05 دولاراً.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 % إلى 1925 دولاراً. وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعاً بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر.

وقال دومينيك شنايدر رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادي في يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج إن احتمال صدور بيانات أضعف مع اجتياح كوفيد-19 الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.

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