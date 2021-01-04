3.9 تريليونات دولار حصيلة مبيعات متوقعة للتجارة الإلكترونية 2020

المصدر: (دبي - البيان)

توقع تقرير صادر عن موقع «Statista.com» أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم إلى 3.9 تريليونات دولار في عام 2020، وأن تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ما يقرب من 2.45 تريليون دولار من المبيعات عبر الإنترنت، في الوقت الذي يتوقع أن تحتل أمريكا الشمالية المرتبة الثانية في الترتيب بمبيعات تجزئة عبر الإنترنت تبلغ 749 مليار دولار.

وقال ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لعربكليكس: ربما كان الوباء العالمي قد عمل لصالح الأعمال التجارية عبر الإنترنت نظراً لعدم رغبة العديد من المستهلكين تغيير تفضيلات التسوق الخاصة بهم، فقد جاء ذلك فرصة للشركات للارتقاء بمشاريعها وتجديد منتجاتها وخدماتها لتلائم احتياجات المستهلكين بشكل وثيق. نحن نشهد حالياً ازدهار العديد من الأنشطة التجارية عبر الإنترنت وأعتقد أن هذا الاتجاه موجود ليبقى.

وسلّط التقرير الضوء على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية خلال 2020، موضحاً أن الشركات تعزّز استراتيجياتها التسويقية عبر الإنترنت مما يعزّز من إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة.

وتستفيد كل منصات التجارة الإلكترونية من برامج التجارة الإلكترونية المختلفة والتي تساعد في إدارة المخزون والمنتجات والعمليات التسويقية والعروض واحتساب الضرائب والتواصل مع العملاء. وفي 2018 بلغ حجم سوق تطبيقات البرمجيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية 5.1 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.3 مليارات تقريباً بحلول 2023، في الظل الأداء المتنامي لصناعة التجارة الإلكترونية. يذكر أن 64% من عمليات الشراء عبر الإنترنت تتم من خلال الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس تفضيل المستهلكين أو النمط الشرائي السائ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز